Молодые сотрудники полиции прошли курс первоначальной подготовки, овладели передовым опытом деятельности органов внутренних дел...

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялся торжественный выпуск сотрудников патрульно-постовой службы. Обучение окончили 255 слушателей.На протяжении 7 месяцев молодые сотрудники полиции прошли курс первоначальной подготовки, изучили основные документы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел, приобрели практические навыки в применении табельного оружия, приемов рукопашного боя, овладели передовым опытом деятельности органов внутренних дел.На торжественном мероприятии с напутственными словами к выпускникам обратился начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан: «Завершение обучения в Центре профессиональной подготовки – это всегда торжественное событие, – отметил он. – Также в этом году сотрудники органов внутренних дел отмечают 300-летие российской полиции и 95-летие патрульно-постовой службы в системе МВД. Служба в ОВД никогда не была простой. Но я уверен, что вы не остановитесь на достигнутом. Будете успешно применять на практике полученные вами знания и умения и будете стремиться к повышению своего профессионального мастерства. От лица руководства ГУ МВД России по г. Москве и от всего личного состава московской полиции хотел бы поздравить вас с завершением важного этапа профессионального обучения».Также в торжественном мероприятии принимали участия председатель Совета ветеранов ЦПП ГУ МВД России по г. Москве подполковник милиции в отставке Николай Трясоруков и начальники УВД по административным округам.В свою очередь выпускники поблагодарили руководство и специалистов Центра за высокий профессионализм, преданность делу и компетентность.Лучшие выпускники за добросовестное отношение к учебе, высокую личную ответственность и дисциплинированность были награждены почетными грамотами и благодарностями.По окончании торжественной части молодые сотрудники полиции под звуки марша военного оркестра прошли строем по плацу.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве