Воспитанники лагеря, участвуя в конкурсе «В мире дорожных знаков», вспомнили правила дорожного движения...

Полицейские Центрального округа подготовили увлекательную игровую программу по безопасности дорожного движения для детей, отдыхающих в лагере Центра поддержки семьи и детства «Красносельский».Воспитанники лагеря, участвуя в конкурсе «В мире дорожных знаков», вспомнили правила дорожного движения, в ходе игры дети должны были правильно и быстро собрать пазлы – дорожные знаки.Вторая часть встречи проходила на спортивной площадке центра, ребята приняли участие в соревновании на самокатах, детей разделили на две команды и победителем стала команда, пришедшая первая на финиш.И в завершение мероприятия инспектор ГИБДД наглядно разъяснил ребятам, как правильно переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и как важно использовать световозвращающие элементы на одежде, а также всем участникам вручил световозвращающие брелоки и памятки по правилам безопасности дорожного движения.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61