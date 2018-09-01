Сотрудник одного из филиалов фирмы, используя служебное положение, занижал фактический остаток денежных средств в кассе, а деньги присваивал себе...

Оперуполномоченные Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 25-летнего мужчину по подозрению в присвоении более 250 тысяч рублей, принадлежащих микрофинансовой организации.Полицейские установили, что сотрудник одного из филиалов фирмы, используя служебное положение, занижал фактический остаток денежных средств в кассе, а деньги присваивал себе. Похищенные денежные средства подозреваемый успел потратить по собственному усмотрению.Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73