В рамках акции «Снова в школу» инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве рассказали малышам и их родителям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах и во дворах...

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы проводят познавательные беседы с детьми в рамках общегородского профилактического мероприятия «Снова в школу», приуроченного к началу нового учебного года.В рамках акции «Снова в школу» инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве рассказали малышам и их родителям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах и во дворах. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о Правилах дорожного движения, о сигналах светофора и местах, предназначенных для перехода проезжей части.Автоинспекторы проводят работу как с пешеходами, так и с велосипедистами. Им напоминают о том, что при переходе проезжей части необходимо спешиться и везти велосипед рядом, ни в коем случае не переезжая на нем пешеходный переход.В рамках общегородского мероприятия сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД СЗАО ГУ МВД России по г. Москве рассказали, как важно при передвижении на велосипедах, самокатах или роликах использовать защитную экипировку и обязательно передвигаться на них исключительно на безопасных площадках.Инспекторы вручили всем участникам светоотражающие фликеры, которые помогут стать заметнее на дороге и украсят одежду детей яркими узорами.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81