В рамках акции «Снова в школу» инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве рассказали малышам и их родителям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах и во дворах...
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы проводят познавательные беседы с детьми в рамках общегородского профилактического мероприятия «Снова в школу», приуроченного к началу нового учебного года.
В рамках акции «Снова в школу» инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве рассказали малышам и их родителям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах и во дворах. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о Правилах дорожного движения, о сигналах светофора и местах, предназначенных для перехода проезжей части.
Автоинспекторы проводят работу как с пешеходами, так и с велосипедистами. Им напоминают о том, что при переходе проезжей части необходимо спешиться и везти велосипед рядом, ни в коем случае не переезжая на нем пешеходный переход.
В рамках общегородского мероприятия сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД СЗАО ГУ МВД России по г. Москве рассказали, как важно при передвижении на велосипедах, самокатах или роликах использовать защитную экипировку и обязательно передвигаться на них исключительно на безопасных площадках.
Инспекторы вручили всем участникам светоотражающие фликеры, которые помогут стать заметнее на дороге и украсят одежду детей яркими узорами.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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