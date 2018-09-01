Совет Госдумы обсудит на выездном заседании повышение
качества законотворчества. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил провести
его в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.
Совет Госдумы обсудит на выездном заседании повышение
качества законотворчества. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил провести
его в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил сегодня,
в День знаний престижный московский вуз и предложил провести там уже в этом
месяце выездное заседание Совета Госдумы.
По мнению спикера, парламентариям будет полезно ознакомится с наработками
созданного на базе МГЮА Центра
мониторинга правоприменения и обсудить повышение качества законодательной
работы.
"Было бы правильно в начале работы Госдумы в
рамках осенней сессии провести выездное заседание Совета Госдумы с участием
всех комитетов и политических фракций с тем, чтобы вы презентовали свои
наработки", – сказал Володин.
На встрече со спикером Думы студенты представили ему свои
конкретные предложения, в частности, касающиеся необходимости проведения оценки
текстов законопроектов после второго чтения на предмет их соответствия
первоначальной концепции. Володин назвал этот вопрос актуальным, признав, что
иногда проекты законов после внесения поправок меняются не в лучшую сторону.
Володин пожелал студентам успехов с тем, чтобы
они уже завтра смогли бы оказывать помощь людям и продвигать юридическую науку,
а также делать все, чтобы страна была лучше, крепче и конкурентноспособнее.
На встрече с руководством вуза спикер обсудил
возможность проведения на базе университета постоянно действующего
семинара для депутатов по вопросам законотворчества и пригласил МГЮА
к сотрудничеству по подготовке и участию в форуме молодых
законодателей, который пройдет под эгидой Госдумы до конца года.