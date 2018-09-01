Совет Госдумы обсудит на выездном заседании повышение качества законотворчества. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил провести его в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.

Совет Госдумы обсудит на выездном заседании повышениекачества законотворчества. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил провестиего в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил сегодня,в День знаний престижный московский вуз и предложил провести там уже в этоммесяце выездное заседание Совета Госдумы.По мнению спикера, парламентариям будет полезно ознакомится с наработкамисозданного на базе МГЮА Центрамониторинга правоприменения и обсудить повышение качества законодательнойработы."Было бы правильно в начале работы Госдумы врамках осенней сессии провести выездное заседание Совета Госдумы с участиемвсех комитетов и политических фракций с тем, чтобы вы презентовали своинаработки", – сказал Володин.На встрече со спикером Думы студенты представили ему своиконкретные предложения, в частности, касающиеся необходимости проведения оценкитекстов законопроектов после второго чтения на предмет их соответствияпервоначальной концепции. Володин назвал этот вопрос актуальным, признав, чтоиногда проекты законов после внесения поправок меняются не в лучшую сторону.Володин пожелал студентам успехов с тем, чтобыони уже завтра смогли бы оказывать помощь людям и продвигать юридическую науку,а также делать все, чтобы страна была лучше, крепче и конкурентноспособнее.На встрече с руководством вуза спикер обсудилвозможность проведения на базе университета постоянно действующегосеминара для депутатов по вопросам законотворчества и пригласил МГЮАк сотрудничеству по подготовке и участию в форуме молодыхзаконодателей, который пройдет под эгидой Госдумы до конца года.