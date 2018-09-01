Гений зла, Распутин нашего времени, главный кукловод Кремля, политический авантюрист – какими только эпитетами не награждали Бориса Березовского. Ученый-математик, который зачем-то пошел в политику, закончил свою жизнь вдали от родины, одиноким и разоренным. Кто знает, как сложилась бы жизнь профессора и олигарха Березовского, продолжай он и дальше заниматься кибернетикой.

Гений зла, Распутин нашего времени, главный кукловод Кремля,политический авантюрист – какими только эпитетами не награждали БорисаБерезовского. Ученый-математик, который зачем-то пошел в политику, закончилсвою жизнь вдали от родины, одиноким и разоренным. Кто знает, как сложилась быжизнь профессора и олигарха Березовского, продолжай он и дальше заниматьсякибернетикой.ПОДАЮЩИЙ НАДЕЖДЫ ВУНДЕРКИНДБорис Березовский был послевоенным ребенком, он появился насвет в Москве в январе 1946 года. Это было тяжелое время, страна еще не оправиласьпосле Великой Отечественной. Люди работали на износ, восстанавливая разрушенноенемцами, многие недоедали.Учиться подающий надежды мальчик Боря пошел на год раньшесвоих сверстников, а в шестом классе перешел в английскую спецшколу. Дальше невсе складывалось успешно, но юноша героически преодолел трудности, возникшие из-за егонациональности.На физический факультет МГУ Борису поступить не удалосьиз-за пятой графы в паспорте, пришлось идти в Московский лесотехническийинститут на факультет электроники и счетно-решающей техники.Трудовая карьера выпускника Березовского начиналась в Министерствеприборостроения. Поднимаясь по служебной лестнице и меняя места работы, вначале 70-х Березовский стал начальником лаборатории Института проблемуправления при Академии наук СССР.Отучившись в аспирантуре и защитив кандидатскую диссертацию,будущий олигарх и интриган устроился на ВАЗ, где руководил проектами повнедрению систем автоматизированного проектирования и программного обеспечения.В 1983 году Березовский защитил докторскую диссертацию и стал профессором.Работа в Тольятти не прошла даром: в лихие 90-е предпринимательвместе с компаньоном Юлием Дубовым создал компанию по продаже реэкспортных машин"ЛогоВАЗ" и украл у государства 140 миллионов рублей.НЕУГОМОННЫЙ ЛОВЕЛАСОфициально Березовский был женат три раза. Его перваясупруга, Нина Короткова, училась с Борисом в одном институте двумя курсамимладше. Пара поженилась в начале 70-х годов и у них родились две дочери.Вторая спутница жизни олигарха, Галина Бешарова. В 1993 годуона уехала с двумя рожденными от Березовского детьми в Лондон и с тех порсупруги совместно не проживали.Последней спутницей Бориса Березовского стала ЕленаГорбунова, которая родила ему еще двоих детей. Официально этот брак нерегистрировался. В январе 2013 года они расстались, после чего Горбунова подалак бывшему гражданскому мужу иск на несколько миллионов фунтов стерлингов. Еще220 миллионов Березовский отдал по решению суда своей второй жене Галине,поставив рекорд по размеру выплаченных отступных в Великобритании.В 2009 году олигарх был помолвлен с 20-летней моделью ДарьейКоноваловой. Березовскому тогда было 63 года.Но все эти женщины бизнесмена – лишь надводная частьайсберга. В одном из интервью Борис Абрамович обмолвился, что женщин ему всегдаприходилось завоевывать – он долго страдал из-за их невнимания. Может быть,оттого и, когда разбогател, окружил себя прекрасным полом с лихвой.Говорили, что Березовский тот еще Казанова: в офис"ЛогоВАЗа" в центре Москвы для любовных утех олигарха каждую неделю привозилидесятки молоденьких девушек. В 2003 году, уже после того, как Березовскийсбежал от правосудия в Великобританию, его частенько видели в компании черноволосой 23-летней красавицы Екатерины Сабировой.Несмотря на то, что чужая душа – потемки, а женская – тем более,трудно поверить в то, что молодые девушки искренне любили полысевшего и явнонеспортивного вида мужчину с одышкой и кучей проблем.МАТЕРЫЙ УГОЛОВНИКЗа политический отрезок своей жизни, совпавший с лихими 90-ми,против Березовского было возбуждено более десяти уголовных дел. За это его дажехотели исключить из Академии наук и лишить звания члена-корреспондента.Политикой олигарх занимался, скорее, от скуки. Ему важнобыло наплести интриг и по легкому заработать денег. В течение года он руководилИсполкомом СНГ и примерно столько же занимал пост заместителя секретаря Советабезопасности. Это было уже в конце 90-х.А за несколько лет до этого, после прихода в правительствокоманды младореформаторов, Березовский быстро втерся в доверие к политикам, втом числе, и к президенту Борису Ельцину. Он имел достаточно большое влияние напринимаемые в стране решения, но, как и другие приближенные капиталисты, ничегоне сделал для России.Все его деловые начинания сводились к захвату предприятий,которые уже были высоко прибыльными либо оснащены исключительными ресурсами.Компании, которые он приватизировал, не стали богаче или конкурентоспособнее. Наоборот,под его патронажем они постепенно разрушались.Первые обвинения против Березовского в нарушении закона быливыдвинуты американским журналистом Полом Хлебниковым на страницах журнала Forbesв 1996 году. Обличительная статья положиланачало целому ряду последующих, вполне себе официальных и подкрепленныхуголовными делами, обвинений Березовского в нарушении закона – мошенничестве,отмывании денег, хищении средств "ЛогоВАЗа" и "Аэрофлота", связяхс чеченской мафией и заказных убийствах, в том числе в организации убийств телеведущегоВладислава Листьева и депутата Сергея Юшенкова.К слову сказать, впервые Березовский попался на нарушениизакона еще в 1979 году: он был задержан органами ОБХСС в Махачкале заспекуляцию.БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ ЭМИГРАНТАВ 2003 году Березовский получил политическое убежище вВеликобритании и даже новое имя – Платон Еленин. Россия к тому времени ужеобъявила беглого олигарха в международный розыск, но, несмотря на это, он неоднократнопосещал республики бывшего СССР с новым паспортом.Погиб Березовский в своем доме, в 40 километрах от Лондона. Телоолигарха, покончившего жизнь самоубийством, было обнаружено 23 марта 2013 годав запертой изнутри ванной комнате. Так во всяком случае заявил Скотланд-Ярд, не предъявив общественности ни одной фотографии.Под конец жизни олигарх, ловелас и интриган был фактическиразорен и находился в удручающем психологическом состоянии. В последние месяцыперед смертью Березовский, по свидетельству его охранника, часто и с разными людьмиговорил о самоубийстве.Журнал Forbes сообщил, что за несколько часов до своейсмерти Березовский дал интервью не для публикации, в котором сказал, чтопотерял смысл жизни и хочет вернуться в Россию.Тем не менее, в Сети гуляет множество конспирологическихверсий таинственной гибели Бориса Березовского. Пишут, что беглый олигарх непокончил жизнь самоубийством, а после нескольких пластических операцийблагополучно переехал жить в одно из островных государств на краю земли.Не исключено, что с таким же успехом Березовского моглиубрать его защитники и покровители, которым он перестал поставлять компромат нароссийских чиновников и государственных деятелей.И еще одна интересная деталь: в день гибели Березовского 23января, но только в 2017 году в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы ДенисВороненков. Что это – совпадение или мистическая связь?