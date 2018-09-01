Перед судом предстанут двое 21-летних местных жителей.

Отделением дознания ОМВД России по Суздальскому району завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 21-летних жителей одного из районных сел. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).Обвиняемые были задержаны в июле текущего года инспекторами ГИБДД Суздальского ОМВД. Находясь на остановке общественного транспорта, двое нетрезвых приятелей из хулиганских побуждений нанесли несколько ударов по поликарбонатному покрытию павильона, повредив имущество. Материальный ущерб от противоправных действий составил 9 тысяч рублей.Свою вину фигуранты признали полностью. В настоящее время уголовное дело передано в суд.