За последние годы телеведущая Ксения Собчак прекратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Предположения о хирургических вмешательствам телеведущая яростно отрицает. Всю правду о ее преображениях Dni.Ru раскрыла пластический хирург, врач-косметолог Любовь Акрум.

За последние годы телеведущая Ксения Собчак прекратилась из "гадкого утенка" в прекрасного лебедя. Предположения о хирургических вмешательствам телеведущая яростно отрицает. Всю правду о ее преображениях Dni.Ru раскрыла пластический хирург, врач-косметолог Любовь Акрум.У Ксении Собчак гуляют брови. "На разных фотографиях линиябровей то выше, то ниже. Это говорит о том, что она однозначно делает инъекцииботокса. Блефаропластику телеведущая не делала, но нужно уже задуматься обэтом, потому что от природы у девушки низко расположенные брови и нависшееверхнее веко, а это делает взгляд тяжелым", – поделилась своими соображениямиэксперт.Как бы Ксения не убеждала окружающих, что не делаларинопластику, любой врач скажет, что это неправда. Раньше нос у Собчак был шире,с горбинкой. Сейчас горбинки нет, спинка носа стала тоньше, кончик приподнят. "Когдаво время ринопластики убирают горбинку, кончик носа всегда приподнимается. Болеетого, нос с возрастом не становится, только шире, а здесь мы видим обратныйэффект. Так что ринопластика однозначно была, но операция была выполнена оченьграмотно и корректно. Форму носа не изменили, сохранив индивидуальность. Но можнопредположить, что с нижней частью лица серьезно поработали челюстно-лицевыехирурги. Была проведена большая работа по коррекции прикуса. Это целый курсортодонтии и ортогностии. И это не только брекеты. Скорее всего был уменьшенобъем подбородочной кости", – прокомментировала Любовь Акрум.Хирург также отметила изменение формы губ. "Первые инъекции былиочень неудачные. Губы казались чрезмерно увеличенными. Видно, что теперь Ксениякорректирует их объем, но очень деликатно", – похвалила телеведущую врач.Любовь Акрум считает, что Ксения очень тщательно за собойухаживает, так как ее кожа в прекрасном состоянии. "Вероятно, она регулярноделает мезотерапию и другие уходовые инъекционные процедуры. Годы идут, а Ксениявыглядит все лучше", – сказала она.