За последние годы телеведущая Ксения Собчак прекратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Предположения о хирургических вмешательствам телеведущая яростно отрицает. Всю правду о ее преображениях Dni.Ru раскрыла пластический хирург, врач-косметолог Любовь Акрум.
За последние годы телеведущая Ксения Собчак прекратилась из "гадкого утенка" в прекрасного лебедя. Предположения о хирургических вмешательствам телеведущая яростно отрицает. Всю правду о ее преображениях Dni.Ru раскрыла пластический хирург, врач-косметолог Любовь Акрум.
У Ксении Собчак гуляют брови. "На разных фотографиях линия
бровей то выше, то ниже. Это говорит о том, что она однозначно делает инъекции
ботокса. Блефаропластику телеведущая не делала, но нужно уже задуматься об
этом, потому что от природы у девушки низко расположенные брови и нависшее
верхнее веко, а это делает взгляд тяжелым", – поделилась своими соображениями
эксперт.
Как бы Ксения не убеждала окружающих, что не делала
ринопластику, любой врач скажет, что это неправда. Раньше нос у Собчак был шире,
с горбинкой. Сейчас горбинки нет, спинка носа стала тоньше, кончик приподнят. "Когда
во время ринопластики убирают горбинку, кончик носа всегда приподнимается. Более
того, нос с возрастом не становится, только шире, а здесь мы видим обратный
эффект. Так что ринопластика однозначно была, но операция была выполнена очень
грамотно и корректно. Форму носа не изменили, сохранив индивидуальность. Но можно
предположить, что с нижней частью лица серьезно поработали челюстно-лицевые
хирурги. Была проведена большая работа по коррекции прикуса. Это целый курс
ортодонтии и ортогностии. И это не только брекеты. Скорее всего был уменьшен
объем подбородочной кости", – прокомментировала Любовь Акрум.
Хирург также отметила изменение формы губ. "Первые инъекции были
очень неудачные. Губы казались чрезмерно увеличенными. Видно, что теперь Ксения
корректирует их объем, но очень деликатно", – похвалила телеведущую врач.
Любовь Акрум считает, что Ксения очень тщательно за собой
ухаживает, так как ее кожа в прекрасном состоянии. "Вероятно, она регулярно
делает мезотерапию и другие уходовые инъекционные процедуры. Годы идут, а Ксения
выглядит все лучше", – сказала она.