«В первые дни нового учебного года в аккаунтах МВД России появятся школьные фотографии руководства и сотрудников российской полиции», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В связи с началом учебного года МВД России объявляет о проведении интернет-флешмоба «Я тоже был школьником». В течение первой недели сентября в аккаунтах ведомства в социальных сетях пользователи смогут увидеть фотографии сотрудников органов внутренних дел, включая самых высоких руководителей. Снимки будут представлены в виде коллажей, состоящих из двух изображений: современного и относящегося к школьным годам.Флешмоб дополнят воспоминания полицейских о детстве под общим хештегом #ЯТожеБылШкольником», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Школьная пора – незабываемое время. Время открытий, познания мира, первой влюблённости и первых разочарований, зарождения многолетней дружбы и формирования личности. Годы, проведённые за партой, навсегда остаются в памяти человека и во многом определяют его дальнейшую жизнь. Предлагаем нашим читателям вместе с участниками интернет-флешмоба совершить удивительное путешествие во времени и узнать о том, как беззаботные мальчишки и девчонки выросли в защитников правопорядка», - добавила Ирина Волк.