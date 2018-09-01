Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил школьников и
студентов с Днем знаний. Он пожелал им успехов в учебе и благополучия.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил школьников и
студентов с Днем знаний. Он пожелал им успехов в учебе и благополучия.
Поздравление Володина опубликовано на официальном
сайте Госдумы. "Дорогие школьники и родители, студенты и наши
учителя, искренне поздравляю вас с замечательным праздником – Днем
знаний!", – обратился спикер
Госдумы ко всем, у кого 1 сентября начинается новый жизненный этап.
"Для
каждого из нас 1 сентября – это особенный день. Для кого‑то –
это долгожданный, после летних каникул, день встречи с друзьями
и любимыми учителями, первый день нового учебного года, богатого знаниями
и событиями", – отметил
Володин.
Для тех
ребят, кто впервые сегодня откроет двери школы, открывается и новая
страница в жизни, полная интересных впечатлений и надежд. Студенты
сделают еще один шаг к будущим профессиональным успехам. А для
родителей это день, когда можно вспомнить свои школьные годы
и порадоваться за своих детей.
Володин
обратился и к учителям, отметив, что их кропотливый каждодневный труд
воспитывает в детях нравственные качества, помогает им научиться новому,
раскрыть свои таланты и поверить в собственные силы.
От души желаю вам успехов
в учебе, здоровья и благополучия, и пусть сбудутся ваши мечты!
1 сентября – начало нового учебного года для российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности и мужества.