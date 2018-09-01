Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил школьников и студентов с Днем знаний. Он пожелал им успехов в учебе и благополучия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил школьников истудентов с Днем знаний. Он пожелал им успехов в учебе и благополучия.Поздравление Володина опубликовано на официальномсайте Госдумы. "Дорогие школьники и родители, студенты и нашиучителя, искренне поздравляю вас с замечательным праздником – Днемзнаний!", – обратился спикерГосдумы ко всем, у кого 1 сентября начинается новый жизненный этап."Длякаждого из нас 1 сентября – это особенный день. Для кого‑то –это долгожданный, после летних каникул, день встречи с друзьямии любимыми учителями, первый день нового учебного года, богатого знаниямии событиями", – отметилВолодин.Для техребят, кто впервые сегодня откроет двери школы, открывается и новаястраница в жизни, полная интересных впечатлений и надежд. Студентысделают еще один шаг к будущим профессиональным успехам. А дляродителей это день, когда можно вспомнить свои школьные годыи порадоваться за своих детей.Володинобратился и к учителям, отметив, что их кропотливый каждодневный трудвоспитывает в детях нравственные качества, помогает им научиться новому,раскрыть свои таланты и поверить в собственные силы.От души желаю вам успеховв учебе, здоровья и благополучия, и пусть сбудутся ваши мечты!1 сентября – начало нового учебного года для российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности и мужества.