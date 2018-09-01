Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости системного мониторинга правоприменения законов в регионах, в том числе с участием местных вузов. Эту тему председатель нижней палаты поднял в ходе посещения Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости системного мониторинга правоприменения законов в регионах, в том числе с участием местных вузов. Эту тему председатель нижней палаты поднял в ходе посещения Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)."Никто на системной основе не мониторит правоприменение, и обратная связь, которая крайне необходима, отсутствует", – посетовал спикер.В ходе общения со студентами молодые юристы представили спикеру свои конкретные предложения, в частности, относительно оценки текстов нормативно-правовых актов после второго чтения на предмет их соответствия первоначальной концепции.Володин назвал этот вопрос актуальным, отметив, что иногда проекты законов меняются не в лучшую сторону.По его словам, было бы правильно, если центры правового мониторинга находились на уровне региональных юридических вузов. "Либо вы на себя брали работу по реализации таких же проектов в области правоприменения регионального законодательства", – добавил спикер.Помимо прочего, Володин объявил о предстоящем выездном заседании Совета Госдумы, которое пройдет в стенах МГЮА."Было бы правильно в начале работы Госдумы в рамках осенней сессии провести выездное заседание Совета Госдумы с участием всех комитетов и политических фракций с тем, чтобы вы презентовали свои наработки", – отметил законодатель.Выступая на собрании первокурсников, спикер пожелал учащимся успехов с тем, чтобы уже в скором времени они могли оказывать помощь людям и продвигать юридическую науку. Как отметил Володин, необходимо делать все, чтобы страна развивалась и была конкурентноспособной.