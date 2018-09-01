Звезда телепроекта Дом-2 Марина Мексика стала жертвой ограбления. Из ее рюкзака украли документы.

Звезда телепроекта "Дом-2" Марина Мексика стала жертвой ограбления. Из ее рюкзака украли документы.Красотка Марина Мексика. которую телезрители узнали благодаря ее участию в шоу "Дом-2", столкнулась с очень неприятной ситуацией. Из рюкзака девушки вытащили водительские права и паспорт."Когда я обратилась в полицию в Москве, мне сказали, что можно и там вроде восстановить. Но за пропажу паспорта пришлось платить штраф – 1500 рублей", – цитирует StarHit звезду телестройки.Впрочем, нет худа без добра. Ведь именно этот неприятный инцидент позволил девушке вернуться в родное село Развильное в Ростовской области. Именно там красотке предстоит восстановить документы.Сама она признается, что вряд ли бы наведалась в отчий дом без весомого повода, однако теперь девушка намерена воспользоваться выдавшимся случаем. "Очень хочу встретиться со своими одноклассниками", – призналась она на своей странице в Instagram.Марина Мексика посетовала, что у нее нет контактов однокашников. однако понадеялась. что кто-то из них видит ее видеопослание и попросила выйти с ней на связь.Некоторые подписчики ехидно заметили, что с момента выпуска из сельской школы девушка заметно изменилась. Дескать. поэтому ее бывшие товарищи могут и не узнать свою подругу.Все колкости красотка пропустила мимо ушей. "Люди часто завидуют. Вместо того, чтобы порадоваться, они просто льют грязь. Я к этому уже привыкла", – философски объяснила она свою жизненную позицию.