Первое сентября, первый звонок и ученики – тоже первые. Малыши с крупными бантами и тяжелыми букетами, а также их старшие товарищи в этом году пришли в новую школу в микрорайоне Веризино. Она стала главным корпусом Образовательного центра №1. Учебное заведение рассчитанно на 1100 мест. Сформированы четыре первых класса, старшими из учащихся будут восьмиклассники. Александр Авдеев,