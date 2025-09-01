Гороскоп по грабл&м.
ОВЕН: наступив на грабли, он придет в такую ярость, что сломает их, но в процессе получит ими ещё раз 5 по голове.
ТЕЛЕЦ: будет наступать на грабли снова и снова, пока они не сломаются.
БЛИЗНЕЦЫ: смогут решить, куда им идти только после того, как понаступают на все грабли.
РАК: только это заставит его сделать шаг вперед.
ЛЕВ: будет рассказывать всем, как это прикольно, и советовать всем сделать то же самое.
ДЕВА: будет наступать медленно и методично. Уверена, что, если наступить правильно, все обойдется.
ВЕСЫ: будут очень долго сомневаться, и, приняв единственно верное решение, наступят на самые большие.
СКОРПИОН: если и заметит, что это было, то вряд ли об этом задумается.
СТРЕЛЕЦ: обязательно постарается взять реванш и наступ
