По информации Владимирского гидрометцентра, завтра, 2 сентября, в городе станет прохладнее. Днём ожидается +15…+18 градусов тепла. Возможен кратковременный дождь. Будет облачно, подует северный ветер. Такая же погода сохранится в среду, 3 сентября. А с четверга появится солнышко и станет чуть теплее. Воздух прогреется днём до +20…+23 °С. Такая погода сохраниться до конца этой недели. Прокомментируйте новость