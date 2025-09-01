Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно.

Чтобы получить цифровую карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск Пушкинской карты. Для получения пластиковой карты нужно обратиться в флагманские офисы ВТБ или Почта Банка. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.С 2026 года банком-оператором программы «Пушкинская карта» станет ВТБ. Пользователи карты уже сейчас могут подать заявление на ее выпуск в банк, чтобы с 1 января 2026 года продолжить покупать билеты на культурные мероприятия в рамках программы.До конца года подать заявление на выпуск можно в приложении «Госуслуги Культура» и во флагманских клиентских центрах двух банков, адреса которых можно узнать на сайте.«Пушкинская карта – уникальный социальный проект, направленный на популяризацию культуры у молодежи. Наша задача – сделать процесс перехода обслуживания проекта из Почта Банка в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным для клиентов. Подача заявления занимает не больше минуты», – отметил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ.