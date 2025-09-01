Вступили в силу поправки в Федеральный закон «О концессионных соглашениях», которые ужесточают требования к концессионерам в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Вступили в силу поправки в Федеральный закон «О концессионных соглашениях», которые ужесточают требования к концессионерам в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения. Об этом в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Новые поправки призваны минимизировать вероятность передачи объектов ЖКХ недобросовестным организациям. Отныне ресурсоснабжающие компании должны будут подтвердить свою финансовую, техническую и кадровую состоятельность, чтобы принять участие в конкурсах. Организации обязаны иметь необходимое оборудование, опыт работы и, разумеется, квалифицированных специалистов.Также необходимой станет инвестиционная программа с указанием объёмов и сроков осуществления инвестиций. Если её условия не будут выполнены, то соглашение может быть расторгнуто.«Считаю, что эти нововведения будут служить дополнительным заслоном для недобросовестных организаций», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.