Какие новые растения появились во Владимире в этом году?Как контролируют состояние деревьев на улицах города, избавляются от вредителей, продумывают меры защиты и оздоровления? Как

Какие новые растения появились во Владимире в этом году?Как контролируют состояние деревьев на улицах города, избавляются от вредителей, продумывают меры защиты и оздоровления? Как бороться с ясеневой изумрудной златкой и амброзией полыннолистной? Какая растительность характерна для климата и ландшафта Владимира? Почему тополя – полезны для города? Появится ли в садах и скверах Владимирская вишня? Об