Мама сыну:
- Что вам сегодня рассказывали на уроке слова божьего?
- Ну, там, про то, как бог отправил Моисея за линию фронта, чтобы он вывел евреев из Египта. Когда они подошли к Красному морю, то их инженеры соорудили понтонную переправу и люди успешно перешли море. Затем Моисей связался по рации со штабом и попросил выслать подкрепление. Штаб прислал бомбардировщики, которые разбомбили переправу и противник был отрезан от отступающих евреев.
- Вам ЭТО рассказывали на уроке?!
- Мам, ну если я тебе перескажу то, что говорил учитель, - ты мне вообще не поверишь!
еще анекдот!