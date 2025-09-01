Ярмарки, фестивали, народное гулянье на Соборной площади — вот он, долгожданный День города! Владимир торжественно отпраздновал свое 1035-летие. С самого утра гости и жители фотографировались

Ярмарки, фестивали, народное гулянье на Соборной площади — вот он, долгожданный День города! Владимир торжественно отпраздновал свое 1035-летие. С самого утра гости и жители фотографировались у новых арт-объектов, смотрели выступления артистов и погружались в атмосферу всеобщего праздника. В этом году День города связан с памятью о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, поэтому открытие