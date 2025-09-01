Череда мероприятий в День празднования 1035-летия Владимира началась с открытия стелы «Город трудовой доблести» на улице Мира. Участие в церемонии принимали первые лица региона и гости

Череда мероприятий в День празднования 1035-летия Владимира началась с открытия стелы «Город трудовой доблести» на улице Мира. Участие в церемонии принимали первые лица региона и гости федерального уровня. Торжественное празднование открыл губернатор области Александр Авдеев. В своей речи глава региона подчеркнул — появление памятника исторически особенное событие для города, которое поможет запечатать подвиги владимирцев, трудившихся