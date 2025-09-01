Во Владимире на малой арене стадиона «Торпедо» состоялся Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей». За кубки приехали бороться 8 команд. Все игроки из разных

Во Владимире на малой арене стадиона «Торпедо» состоялся Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей». За кубки приехали бороться 8 команд. Все игроки из разных уголков Владимирской области. Юные спортсмены в возрасте от 7 до 14 лет — воспитанники детских домов, реабилитационных центров, а также дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.