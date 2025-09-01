Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного в преддверии ВЭФ-2025.

Каждый второй россиянин готов активнее использовать альтернативные платежные методы при условии начисления бонусов и кешбэка, а также гарантий безопасности. Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного в преддверии ВЭФ-2025.Альтернативные методы безналичной оплаты стремительно набирают популярность: так, переводы по СБП использует 71% респондентов, платежи по QR коду — 61%, а оплату с помощью NFC технологий — 35%.Почти половина опрошенных платит с помощью СБП как минимум раз в неделю. Лидерами по ежедневному использованию стали Северо-Кавказский (25%) и Дальневосточный округа (19%). Несколько раз в неделю таким способом чаще всего пользуются на Юге (41%), а также в Москве и Московской области (38%).Как и в случае с оплатой через СБП, большинство опрошенных совершают транзакции через QR несколько раз в неделю (27%). Каждый день их применяют 13% респондентов, а 15% предпочитают использовать решение несколько раз в месяц.Оплата по NFC также становится популярнее. 12% респондентов уже пользуются таким способом оплаты ежедневно, а 15% прибегают к этой технологии несколько раз в неделю. Больше всего сторонников NFC проживает в Москве (19%) и Санкт Петербурге (18%).Для трети опрошенных альтернативные методы платежей стали самым удобным инструментом оплат, тогда как наличные признаны наименее предпочтительным способом (6%). При этом регионы показывают разнообразие предпочтений: NFC платежи наиболее популярны на Кавказе, оплата по QR — в Санкт Петербурге и Ленинградской области, переводы по СБП оценили жители Северо Запада, а классические оплаты картой остаются наиболее востребованными в Приволжском округе.Главным фактором, мотивирующим россиян использовать новые методы оплат, стали бонусные программы и кешбэк (60%). Примерно половина респондентов готова активнее использовать альтернативные способы при наличии гарантий безопасности.«Интерес россиян к альтернативным платежным инструментам растет не только в столичных регионах, но и по всей стране: пользователи отмечают удобство и разнообразие вариантов оплат. Это показывает, что рынок безналичных оплат в России продолжает развиваться и меняться в зависимости от предпочтений пользователей. Банкам, в свою очередь, важно не только обеспечивать комфорт и безопасность, но и предлагать клиентам ощутимые выгоды, что будет способствовать более активному использованию инновационных решений», — подчеркнул старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.*Опрос проведен в августе 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.