В Юрьев-Польском завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении топлива у предприятия. По данным следствия, мужчина, работая механиком, присвоил почти 17 тысяч литров дизельного топлива, чем нанес ущерб на сумму около 1 миллиона рублей.Как установило следствие, с весны 2022 года мужчина, используя вверенную ему топливную карту, продавал топливо третьим лицам по цене ниже рыночной, а сам списывал его на заправку автопогрузчиков.Преступление вскрылось только после увольнения сотрудника, когда на предприятии провели ревизию. Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил ущерб. Дело передано в суд.