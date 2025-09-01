Компания не выполнила свои обязательства по договору аренды.

Во Владимире суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и обязал ОАО «Вязниковский леспромхоз» провести лесопатологическое обследование на арендованном им участке.Как показала проверка, компания не выполнила свои обязательства по договору аренды, не проведя необходимые исследования на территории Степанцевского лесничества. Лесопатологическое обследование необходимо для выявления очагов вредителей и болезней леса, что критически важно для обеспечения его санитарной безопасности.Теперь «Вязниковский леспромхоз» должен будет исполнить свои обязательства, а прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.