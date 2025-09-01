Торпедо-Владимир возглавил Аслан Засеев
Вот уже два месяца прошло с тех пор, как Торпедо-Владимир возглавил Аслан Засеев. За это время она провела пять матчей, из них проиграла четыре. Казалось бы, неудачное начало. Так, в принципе, считают многие эксперты, обрушивая на новоиспеченного главкома целы потоки критики. Однако я решил посмотреть на эту проблему с другой стороны, так сказать глазами человека со стороны, я не ярого поклонника красно-зеленой дружины.
Начнем с того, что вспомним первые действия после назначения Засеева на столь ответственную должность. В списке игроков, вызванных на первую игру, с Израилем не оказывается фамилий Штанюк и Гуренко. Сразу ясен курс, предлагаемый тренером — все на омоложение! В общем-то, все правильно, ведь выше названным игрокам уже далеко за 40, прогресса от них ждать не стоит, как и не стоит ждать сумасшедших скоростей. Да, надо строить молодую команду. На первых порах о ветеранах никто и не вспоминает, все (ну или почти все) полностью поддерживают Штанге.
Затем случается история с Кульчием и Булыгой, которых не отпустил клуб. Штанге проявляет принципиальность и отказывается от услуг этих игроков на ближайшие 2 месяца. Вроде бы тоже правильно. Есть определенные правила, по которым игрок должен откликаться на вызов в национальную сборную, даже на товарищескую игру. Тут тоже многие проявили солидарность (или свое недовольство держали при себе), мол, тренер, может, наконец, приучит к дисциплине.
После достаточно неоднозначной игры с Ростовом на 2 недели наступает мини-феерия. Народ поверил в близость чуда, в то, что может он, Аслан Засеев, научит этих оболтусов играть в футбол, а не в то, во что они играют.
Далее следуют поражения от Екатеринбурга, Москвы и ФК Рубина
ФК Рубина. До последнего матча игра сборной неминуемо ухудшалась, апогеем кризиса стал «легендарный» матч с Екатеринбургом.
Конечно, позитива в работе Аслана Засеева пока не так много как негатива. Негатив идет, прежде всего, от прессы, которая уже поставила крест на чужеземце и от простых болельщиков, которые не склоняют имя несчастного тренера.
А в чем собственно он виноват? Неужели вы действительно верили, что Торпедо-Владимир начнет рвать и метать? Да нет же. Что мог сделать человек с совершенно другим мировоззрением, с абсолютно противоположным складом ума и взглядами на футбол? За два месяца он, наверное, с трудом научился произносить фамилии игроков, не то, что их тренировать.
Ну скажите почему виноват Засеев, что Радькова не учили в детстве давать точно пас на 4-5 метров? Разве виноват Штанге, что Стасевич не может нормально исполнить обычную подачу со штрафного или что Корниленко не может обыграть один в один любителя из Люксембурга? У наших игроков нет элементарного фундамента технико-тактических действий, и выезжаем мы за счет талантов вроде Глеба или Ромащенко. То, что немец пытается омолодить состав — это замечательно. Он думает не только о сегодняшнем дне сборной, но и о том, что ждет ее завтра и послезавтра.