1 сентября – «сухой» день календаря в нашем регионе. Объявления о запрете продажи алкогольных напитков появились во многих розничных магазинах еще в выходные. Ограничения не распространяются только на предприятия общепита. Напомним, закон Владимирской области № 111-ОЗ, запрещающий продажу алкогольной продукции в День знаний, введён 14 октября 2014 года. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!