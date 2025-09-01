По версии следствия, они наладили производство в деревне Жердеево Киржачского района.

Во Владимирской области перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в создании нарколаборатории и производстве более 135 кг синтетических наркотиков. По версии следствия, они наладили производство в деревне Жердеево Киржачского района.Следствие установило, что мужчины, вступив в преступное сообщество, оборудовали целую нарколабораторию, где каждая комната имела свое назначение — от сушки до фасовки. Также они перевозили крупные партии наркотиков в другие регионы и обеспечивали работников, в числе которых были граждане Республики Куба, всем необходимым.Преступная деятельность была пресечена 16 июня 2024 года. Из незаконного оборота изъяли более 135 кг готовых наркотиков и свыше 326 кг прекурсоров. Уголовное дело направлено во Владимирский областной суд.