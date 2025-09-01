Студентами-первокурсниками по программам высшего образования стали 59 человек, 20 из которых заключили целевые договоры. Набор абитуриентов осуществлён по программам бакалавриата

Студентами-первокурсниками по программам высшего образования стали 59 человек, 20 из которых заключили целевые договоры. Набор абитуриентов осуществлён по программам бакалавриата «Педагогическое образование» с профилями «Математика» и «Физика», а также «Начальное образование и Логопедическая работа в начальной школе» и профилем «Начальное образование». МГПИ – это первая региональная образовательная организация высшего образования, учредителем которой является Министерство образования