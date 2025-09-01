Многие площадки захламлены, а контейнеры деформированы.

Прокуратура Селивановского района выявила нарушения в содержании контейнерных площадок в Малышевском сельском поселении. Как показала проверка, многие площадки захламлены, а контейнеры деформированы.Кроме того, на них нет информации об организации, ответственной за вывоз мусора. В связи с этим прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица и внес представление главе сельской администрации. Устранение нарушений взято на контроль.