Все 98 образовательных учреждений Владимира (включая дошкольные) полностью готовы к новому учебному году. На эти цели направили более 400 млн рублей. В 72 организациях укрепили материально-техническую базу и усилили антитеррористическую защищенность. В этом году 3800 детей впервые переступят порог образовательных учреждений, а более 1500 ребят придут в 10-е классы. Также сегодня в микрорайоне Веризино свои