В День города Владимир посетил Николай Овсиенко.

В День города Владимир посетил заместитель начальника Управления президента РФ по гуманитарной сфере Николай Овсиенко. На рабочей встрече с ним обсудили вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.Власти региона сотрудничают с Российским военно-историческим обществом (РВИО), которое возглавляет Николай Овсиенко. В рамках этого партнерства уже состоялись проекты «80 уроков Победы», выставка «Герои с вечно русским сердцем» и акция «Место памяти. Вечный огонь».Также обсуждается установка памятников выдающимся землякам. Как отметил губернатор, эта работа направлена на то, чтобы будущие поколения помнили о своих корнях, что поможет России оставаться сильной и независимой страной.