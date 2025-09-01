Контракт на строительство был заключен в марте 2023 год.

Во Владимире в микрорайоне Сновицы-Веризино завершилось строительство новой школы, рассчитанной на 1100 учеников. Объект, возведенный в рамках национального проекта «Образование», введен в эксплуатацию.Контракт на строительство был заключен в марте 2023 года, его стоимость превысила 1,2 миллиарда рублей. В ходе работ прокуратура города контролировала ход строительства, в частности, зафиксировала нарушения сроков. После этого работы были активизированы, а на объект привлекли дополнительные ресурсы.Новая школа станет важным шагом в развитии инфраструктуры района и поможет решить проблему нехватки мест в учебных заведениях.