С 2 по 30 сентября по улице Гражданской на участке от улицы Студёная гора до дома №8 по улице Гражданской будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств. Об этом предупредили в
<a href="https://33live.ru/novosti/01-09-2025-vo-vladimire-pochti-na-mesyac-perekroyut-uchastok-dorogi-iz-za-rabot-na-teplovyx-setyax.html" target="_blank">Во Владимире почти на месяц перекроют участок дороги из-за работ на тепловых сетях</a> - С 2 по 30 сентября по улице Гражданской на участке от улицы Студёная гора до дома №8 по улице Гражданской будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств. Об этом предупредили в
[url=https://33live.ru/novosti/01-09-2025-vo-vladimire-pochti-na-mesyac-perekroyut-uchastok-dorogi-iz-za-rabot-na-teplovyx-setyax.html]Во Владимире почти на месяц перекроют участок дороги из-за работ на тепловых сетях[/url] - С 2 по 30 сентября по улице Гражданской на участке от улицы Студёная гора до дома №8 по улице Гражданской будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств. Об этом предупредили в