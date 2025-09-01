В рамках празднования Дня города во Владимире состоялось торжественное открытие кинокомиссии. Она призвана содействовать кинематографистам в проведении съемок на территории областного

В рамках празднования Дня города во Владимире состоялось торжественное открытие кинокомиссии. Она призвана содействовать кинематографистам в проведении съемок на территории областного центра. Церемония открытия прошла в Патриаршем саду. В ней приняли участие первые лица города – в том числе первый заместитель главы городской администрации – Денис Егоров. По его словам, Владимир – это место, которое