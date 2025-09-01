В воскресенье, 31 августа, во Владимире произошли сразу два пожара на складах, сообщили в региональном ГУ МЧС. Первый инцидент случился на 2-м Почаевском проезде, где вспыхнул склад

В воскресенье, 31 августа, во Владимире произошли сразу два пожара на складах, сообщили в региональном ГУ МЧС. Первый инцидент случился на 2-м Почаевском проезде, где вспыхнул склад пластиковых запчастей. Огонь удалось ликвидировать на площади около 200 кв. метров. Второе возгорание произошло по адресу улица Поселковая, 1«А». Там загорелся склад с растворителями, площадь пожара составила 600