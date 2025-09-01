Благодаря Кадровому центру «Работа России» в 2025 году в сферу образования Владимирской области удалось привлечь 284 специалиста, включая педагогический состав, а также административный и

Благодаря Кадровому центру «Работа России» в 2025 году в сферу образования Владимирской области удалось привлечь 284 специалиста, включая педагогический состав, а также административный и хозяйственный персонал. С наступлением нового учебного года перед педагогами встает вопрос поиска работы и подготовки к предстоящему учебному сезону. Особое внимание уделяется поддержке учителей со стороны Кадрового центра “Работа России” Владимирской