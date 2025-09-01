С 1 по 7 сентября комплексы фото- и видеофиксации нарушений начнут работать по новым адресам в разных районах Владимирской области, сообщили в региональном Минтрансе. Часть камер установят

На М-7 «Волга» они заработают на 103, 116, 181 и 312 километрах. Еще семь комплексов появятся на западном соединении Р-132 «Золотое кольцо» с М-7 —