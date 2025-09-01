Наиболее сложными оказались возгорания в промзонах Владимира.

Во Владимирской области пожарные работали в усиленном режиме, потушив 15 пожаров за последние 24 часа. Наиболее сложными оказались возгорания в промзонах Владимира. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.Крупный пожар произошел на складе с растворителями на улице Поселковой. Огонь охватил 600 кв. метров, но спасатели быстро локализовали его. Также серьезный инцидент случился на складе автозапчастей из пластика.Кроме того, пожарные выезжали на трассу М-12, где горели автомобили в Судогодском и Петушинском районах, а также у деревни Заколпье. Все возгорания оперативно ликвидированы.