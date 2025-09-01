31 августа во Владимирской области официально завершился купальный сезон 2025 года. 41 оборудованный пляж региона закрыт для посещений, сообщили в региональном управлении МЧС. Этим летом на

31 августа во Владимирской области официально завершился купальный сезон 2025 года. 41 оборудованный пляж региона закрыт для посещений, сообщили в региональном управлении МЧС. Этим летом на водоемах региона погибло на 19 людей меньше, чем за прошлогодний купальный сезон. Тогда было 45 жертв. За три месяца спасатели провели более 150 патрулирований и раздали отдыхающим памятки по