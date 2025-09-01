Четвертая выставка "ПРОреставрацию" состоится с 4 по 7 декабря в столице и будет посвящена импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 4 по 7 декабря проведём четвёртую выставку "ПРОреставрацию". Она будет посвящена импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях. Соберём профессионалов отрасли, поставщиков реставрационных материалов, проектные институты, производственные компании, учебные заведения и музеи", - написал Собянин в своём телеграм-канале в воскресенье.Мэр отметил, что российские производители представят на выставке свыше 100 передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников архитектуры. Также состоятся соревнования молодых реставраторов среди студентов профильных учреждений среднего и высшего образования из разных регионов России."Будет насыщенная программа, свыше 200 мероприятий: мастер-классов по реставрации, профессиональных дискуссий, круглых столов и др. Участники покажут новинки, обсудят восстановление старинных технологий реставрации и сохранение объектов культурного наследия", - сообщил Собянин.Выставка пройдёт в историческом здании типографии Ивана Сытина, добавил мэр Москвы.