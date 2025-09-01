Инцидент произошел в феврале 2022 года.

Владимирский областной суд обязал жителя Киржачского района выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей за то, что его собака укусила 10-летнего ребенка. Инцидент произошел в феврале 2022 года, когда соседский тибетский мастиф проник на чужой участок и напал на мальчика.Ребенок получил психологическую травму: он долгое время боялся выходить на улицу и плохо спал.Хозяин собаки пытался обжаловать решение суда первой инстанции, утверждая, что животное не могло самостоятельно выбраться со двора. Однако областной суд согласился с позицией прокуратуры, что владелец несет полную ответственность за своего питомца, и оставил решение в силе.