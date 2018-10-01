Дана Борисова пришла на шоу Звезды сошлись! и откровенно рассказала о том, как за деньги проводила время с богатыми мужчинами. Знаменитости неоднозначно отнеслись к словам популярной телеведущей.

Дана Борисова пришла на шоу "Звезды сошлись!" и откровенно рассказала о том, как за деньги проводила время с богатыми мужчинами. Знаменитости неоднозначно отнеслись к словам популярной телеведущей."Могу сказать, что были отношения, где во главе угла стояла материальная выгода. Да, я общалась с мужчиной за деньги. Да, были встречи, но не так много. Не вижу смысла скрывать, что было", – заявила Дана Борисова на шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры.Тот прямо задал телеблондинке вопрос, имела ли она сексуальные отношения за деньги, и та ответила утвердительно. При этом Дана сообщила, что ей платили десятки тысяч долларов. Борисова поведала, что ей было неприятно просыпаться рядом с чужим мужчиной, она чувствовала себя "мерзко". "Я женщина была свободная, в браке тогда не состояла. Да, нужны были деньги, зато не грабила и не убивала", – оправдалась Борисова.Дана рассказала, что и сейчас пользуется популярностью. Недавно пикантное предложение поступило дочери Борисовой в социальных сетях. Неизвестный предлагал 150 за ночь с телеведущей. "Полинка у меня начинающий блогер. Активно общается на своей странице, отвечает на комментарии. И на днях говорит мне: "Мам, дядя написал, готов предложить 150 тысяч за ночь с тобой. У меня дочь с юмором, ответила, что сама спит с мамой совершенно бесплатно. Там было грубое слово, означающее близость. Конечно, ей было это все неприятно", – рассказала телеблондинка.Знаменитости, сидящие в той же студии, крайне негативно отреагировали на откровения Борисовой. В частности, писательница Мария Арбатова заявила: "Любые бонусы за предоставление сексуальных услуг, роль это, работа или квартира – это все проституция. Вопрос в том, что это трагедия, психологический слом, потому что спать с тем, кто тебе не нравится, это пытка".А на рассказ о том, что грязное предложение пришло дочери Борисовой, Арбатова отреагировала безапелляционно: "Это психологическое насилие над ребенком, которому нанесли травму. До 15 лет вы должны контролировать интернет дочери. Сегодня предложили ночь с мамой, а завтра предложат с ребенком".