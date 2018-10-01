Подвели итоги 5-го Всероссийского фестиваля-форума У Золотых ворот. 29 спектаклей от театров из восьми стран мира. За 2 недели свои лучшие постановки и моноспектакли показали актёры Польши, Израиля, Швеции. Что порадовало членов жюри в этом году и что ждёт фестиваль через 2 года? Расскажет Игорь Липский.

Подвели итоги 5-го Всероссийского фестиваля-форума "У Золотых ворот". 29 спектаклей от театров из восьми стран мира. За 2 недели свои лучшие постановки и моноспектакли показали актёры Польши, Израиля, Швеции. Что порадовало членов жюри в этом году и что ждёт фестиваль через 2 года? Расскажет Игорь Липский.27 спектаклей за 14 дней. 8 в конкурсной программе из театров со всей России. 4 спектакля на иностранном языке и 15 тысяч зрителей. Члены жюри подвели итоги 5-го всероссийского фестиваля-форума "У Золотых ворот". Не обошлось и без традиционной шуточной статистики от директора Владимирского драмтеатра.Борис Гунин, директор Областного театра драмы: "За время фестиваля выпито 700 литров чая, 500 литров кофе, съедено 600 килограммов колбасных изделий, 1,5 тонны хлебо-булочных изделий, 250 килограммов сладостей. На зрителей было выпущено 100 кубометров лёгкого и тяжёлого дыма. В связи с приездом участников фестиваля из Грузии и Армении, к маю предполагается улучшение демократической ситуации во Владимирской области".В конкурсной программе принимали участие только те спектакли, которые заняли призовые места на прошлых фестивалях "У Золотых ворот" или на альтернативных площадках. Как итог, лучшие спектакли со всей России на сцене Владимирского драмтеатра.Валентина Фёдорова, член жюри фестиваля: "И вот здесь, на фестивале фестивалей, когда одни из лучших провинциальных театров приехали. В данном случае, слово провинция - это просто география, а не уровень существования театра. И мы увидели яркие, профессиональные, абсолютно законченные, совершенные и высочайшего уровня спектакли".В рамках встреч "У Золотых ворот" 26 сентября приняли устав Международного театрального фестивального союза. Его главная цель - обмен творческим опытом и установление новых партнёрских связей с театрами стран СНГ, Балтии и Европы. Идея в том, что лучшие фестивальные спектакли мира будут показывать во Владимире, правда, вне конкурса. Уже в апреле 2019 года владимирских зрителей ждёт первый международный форум. Стало известно, что театр города-побратима Эрлангена готов сотрудничать. От Российской Федерации на международном фестивале представят спектакль от Владимирского театра драмы. А какой - оставили в тайне.Борис Гунин, директор Областного театра драмы: "В апреле 2019 года, года театра в России, мы с 14 по 21 апреля проведём первый фестиваль международного союза театральных фестивалей, в котором будут участвовать рекомендованные этими учредителями спектакли, показавшиеся на национальных фестивалях и имевшие там тот или иной успех".Отметили члены жюри и 5 вечеров с Шекспиром - нововведение в рамках владимирского фестиваля "У Золотых ворот". Зрители смогли увидеть и оценить, как по-разному режиссёры и артисты в своих постановках передают суть произведений знаменитого английского драматурга. В будущем году, в рамках фестиваля, 5 вечеров владимирские зрители проведут с Островским. А победителя этого фестиваля и обладателя хрустальной "шапки Мономаха" огласят сегодня вечером, после вариации "Ромео и Джульетты" в исполнении ульяновских актёров. Заодно станет ясно, кому достался приз зрительских симпатий.