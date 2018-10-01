Октябрьские нововведения. С 1 числа в России вступил в силу ряд нововведений.

Октябрьские нововведения. С 1 числа в России вступил в силу ряд нововведений. Так, теперь работодатели ежеквартально должны предоставлять в центры занятости сведения о сотрудниках предпенсионного возраста, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Подразумевается, что это защитит предпенсионеров от незаконных увольнений... Россияне, которые собираются вступить в брак, теперь смогут назначать дату и время свадьбы за год до официальной регистрации. Раньше этот срок составлял всего месяц. Кроме того, сведения о гражданах РФ теперь внесут в единую базу ЗАГСов, и необходимые справки можно будет получать по месту жительства, а не там, где запись вносилась изначально. С 1 октября в силу вступает очередная часть так называемого пакета Яровой. В рамках борьбы с терроризмом провайдеров обязывают хранить все переданные пользователем сообщения в течение 30 суток и по требованию спецслужб предоставлять информацию.