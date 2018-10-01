Светлана Орлова совершает последние кадровые перестановкиСветлана Орлова
совершает последние кадровые перестановки
Действующая глава региона Светлана Орлова
приняла отставку Веры Зиннатуллиной, которая возглавляла департамента культуры. Правда в последние месяцы глава культурного ведомства занимала эту должность с приставкой «исполняющая обязанности», так как по закону она уже в том возрасте, в котором государственную должность занимать нельзя.
В июле 2014 года Алиса Бирюкова стала заместителем директора департамента культуры, а сейчас станет официальной главой ведомства. Губернатор назначила Алису Бирюкову главой департамента, это подтвердил вице-губернатор Михаил Колков.
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