И опять город Муром. Девять пострадавших, в том числе трое детей. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Комсомольской.

И опять город Муром. Девять пострадавших, в том числе трое детей. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Комсомольской. Столкнулись УАЗ Патриот и Рено Логан. По предварительной информации, водитель внедорожника, двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрёстке не пропустил иномарку, которая шла по главной дороге. В результате ДТП Рено Логан врезалась в столб, а УАЗ Патриот перевернулся. Пострадали девять человек, в том числе трое детей. По словам очевидцев, люди из этих машин были в крови. Шестерым медицинская помощь была оказана амбулаторно. Трое с травмами различной тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Идёт проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.