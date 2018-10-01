Филипп Киркоров лично готов разобраться с автором слуха о скором переезде Кристины Орбакайте в США. Певец не из робкого десятка, ведь он сыпал угрозами прямо с экрана, даже не догадываясь, кто его оппонент.

Филипп Киркоров лично готов разобраться с автором слуха о скоромпереезде Кристины Орбакайте в США. Певец не из робкого десятка, ведь он сыпалугрозами прямо с экрана, даже не догадываясь, кто его оппонент.В эфире программы "Центральное телевидение" на НТВКиркоров заявил, что мечтает встретится с создателем сплетни тет-а-тет. "Хотелосьбы посмотреть этому человеку, который запустил эту утку про Кристину и еепереезд, в глаза. Мне есть, что ему сказать. Я это умею делать", – намекнулартист.По мнению члена экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, Киркоров прав в своем желаниипривлечь сочинителя к ответу, и если поп-король все же решится проучитьболтливого творца сплетен, то его ожидает большой сюрприз, ведь этим загадочнымчеловеком является его друг – шоумен Андрей Малахов."Хочу поддержать Филиппа Бедросовича в его праведномгневе. Я изначально высказывался о том, что информация в СМИ по поводу отъездаОрбакайте в США была чистейшей воды провокацией. Надеюсь, что Киркоров подниметисточники и увидит, что первым этот заголовок запустило издание АндреяМалахова",—сообщил аналитик в беседе с корреспондентом Dni.Ru."Это очень легко проверяется, – продолжил свою мысль Манукян. – Жду с нетерпением рэп-баттл междуКиркоровым и Малаховым. Думаю, что это будет эпическое сражение. Уверен, чтопросмотров у него будет не меньше, чем у Гнойного с Оксимироном. "Готоввыступить секундантом этого боя".Напомним, ранее появились данные о том, что КристинаОрбакайте переезжает в Америку. У артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке.Каждый год певица вместе с членами семьи проводит там отпуск. Возможно, этообстоятельство и повлияло на возникновение подобных слухов.