Филипп Киркоров лично готов разобраться с автором слуха о скором
переезде Кристины Орбакайте в США. Певец не из робкого десятка, ведь он сыпал
угрозами прямо с экрана, даже не догадываясь, кто его оппонент.
Филипп Киркоров лично готов разобраться с автором слуха о скором
переезде Кристины Орбакайте в США. Певец не из робкого десятка, ведь он сыпал
угрозами прямо с экрана, даже не догадываясь, кто его оппонент.
В эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ
Киркоров заявил, что мечтает встретится с создателем сплетни тет-а-тет. "Хотелось
бы посмотреть этому человеку, который запустил эту утку про Кристину и ее
переезд, в глаза. Мне есть, что ему сказать. Я это умею делать", – намекнул
артист.
По мнению члена экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, Киркоров прав в своем желании
привлечь сочинителя к ответу, и если поп-король все же решится проучить
болтливого творца сплетен, то его ожидает большой сюрприз, ведь этим загадочным
человеком является его друг – шоумен Андрей Малахов.
"Хочу поддержать Филиппа Бедросовича в его праведном
гневе. Я изначально высказывался о том, что информация в СМИ по поводу отъезда
Орбакайте в США была чистейшей воды провокацией. Надеюсь, что Киркоров поднимет
источники и увидит, что первым этот заголовок запустило издание Андрея
Малахова",—сообщил аналитик в беседе с корреспондентом Dni.Ru.
"Это очень легко проверяется, – продолжил свою мысль Манукян. – Жду с нетерпением рэп-баттл между
Киркоровым и Малаховым. Думаю, что это будет эпическое сражение. Уверен, что
просмотров у него будет не меньше, чем у Гнойного с Оксимироном. "Готов
выступить секундантом этого боя".
Напомним, ранее появились данные о том, что Кристина
Орбакайте переезжает в Америку. У артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке.
Каждый год певица вместе с членами семьи проводит там отпуск. Возможно, это
обстоятельство и повлияло на возникновение подобных слухов.