Принудительная
накопительная система не укрепит доверие к пенсионной системе. Об этом
заявила депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета Единой России
Ольга Баталина.
Так парламентарий прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о
переводе граждан на новую систему накопительной пенсии без их согласия.
Принудительная
накопительная система не укрепит доверие к пенсионной системе. Об этом
заявила депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России"
Ольга Баталина.
Так парламентарий прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о
переводе граждан на новую систему накопительной пенсии без их согласия.
Депутат отметила, что устойчивая накопительная система, без сомнений, необходима. По словам Баталиной,
есть два способа обеспечить участие в ней граждан. Первый, отметила
законодатель, заключается в том, что всех подключают к такой системе по
умолчанию и дают право из нее выйти.
Такой подход вреден для людей, уверена Баталина.
"Пройдет немало времени пока каждый поймет, что с его зарплаты начали
уходить платежи в накопительную систему, и решит, хочет ли он этого", -
пояснила парламентарий. По ее мнению, было бы безответственным возлагать
информирование в этом вопросе на работодателей.
Другой вариант, добавила Баталина,
заключается в том, что гражданину нужно подать заявление для
подключения к накопительной пенсионной системе. "Здесь тоже возникает
проблема информирования, но, на мой взгляд, это честный подход", -
подчеркнула заместитель секретаря Генсовета "ЕР".
Главное,
чего не хватает пенсионной системе – доверие, посетовала депутат.
Принудительная накопительная пенсия лишь усугубит ситуацию, резюмировала
законодатель.
Ранее
в средствах массовой информации сообщалось о том, что граждан могут
подключить к новой накопительной пенсионной системе без их согласия. Для
отказа будет необходимо написать соответствующее заявление.
На
прошлой неделе в России был принят законопроект о совершенствовании
пенсионной системы. Благодаря поправкам президента Владимира Путина
удалось значительно улучшить документ. Возраст выхода на пенсию для женщин
устанавливается в 60 лет, для мужчин – 65. Право выйти на заслуженный
отдых получают многодетные матери. В нормативно-правовой акт заложена
гарантия роста пенсий выше уровня инфляции.
Изменения
будут вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров
– это около 46,5 миллиона человек. Более того, сохраняются все
пенсионные льготы для людей предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и
мужчин с 60.