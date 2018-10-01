Принудительная накопительная система не укрепит доверие к пенсионной системе. Об этом заявила депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета Единой России Ольга Баталина. Так парламентарий прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о переводе граждан на новую систему накопительной пенсии без их согласия.

Принудительнаянакопительная система не укрепит доверие к пенсионной системе. Об этомзаявила депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета "Единой России"Ольга Баталина.Так парламентарий прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения опереводе граждан на новую систему накопительной пенсии без их согласия.Депутат отметила, что устойчивая накопительная система, без сомнений, необходима. По словам Баталиной,есть два способа обеспечить участие в ней граждан. Первый, отметилазаконодатель, заключается в том, что всех подключают к такой системе поумолчанию и дают право из нее выйти.Такой подход вреден для людей, уверена Баталина."Пройдет немало времени пока каждый поймет, что с его зарплаты началиуходить платежи в накопительную систему, и решит, хочет ли он этого", -пояснила парламентарий. По ее мнению, было бы безответственным возлагатьинформирование в этом вопросе на работодателей.Другой вариант, добавила Баталина,заключается в том, что гражданину нужно подать заявление дляподключения к накопительной пенсионной системе. "Здесь тоже возникаетпроблема информирования, но, на мой взгляд, это честный подход", -подчеркнула заместитель секретаря Генсовета "ЕР".Главное,чего не хватает пенсионной системе – доверие, посетовала депутат.Принудительная накопительная пенсия лишь усугубит ситуацию, резюмировалазаконодатель.Ранеев средствах массовой информации сообщалось о том, что граждан могутподключить к новой накопительной пенсионной системе без их согласия. Дляотказа будет необходимо написать соответствующее заявление.Напрошлой неделе в России был принят законопроект о совершенствованиипенсионной системы. Благодаря поправкам президента Владимира Путинаудалось значительно улучшить документ. Возраст выхода на пенсию для женщинустанавливается в 60 лет, для мужчин – 65. Право выйти на заслуженныйотдых получают многодетные матери. В нормативно-правовой акт заложенагарантия роста пенсий выше уровня инфляции.Изменениябудут вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров– это около 46,5 миллиона человек. Более того, сохраняются всепенсионные льготы для людей предпенсионного возраста – женщин с 55 лет имужчин с 60.