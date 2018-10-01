Одна из самых ярких
участниц телестройки ушла с телепроекта со скандалом. Марго Овсянникова
рассказала, что ее буквально изгнали.
Одна из самых ярких
участниц телестройки ушла с телепроекта со скандалом. Марго Овсянникова
рассказала, что ее буквально изгнали.
Эффектная блондинка сообщила
на своей странице в Instagram, что больше не является участницей шоу. В Сети ходит слух о том,
что Овсянникова ушла из "Дома-2" из-за конфликта с ведущей Ольгой Бузовой.
Марго признала, что ссора между ними действительно была. Однако
предположила, что эпизод уберут из эфира. "Она попросила, чтобы его вырезали. Ушла я из-за того, что против
меня проголосовали все участники проекта. Мой любимый Артем Сорока остался на
шоу, улетел на Сейшелы и сейчас не собирается возвращаться обратно", – цитирует
звезду телестройки StarHit.ru.
По словам Марго, любимый хотел от нее избавиться. Она считает, что
это именно он мог подговорить других участников и ведущих организовать голосование
против нее. "Я подозреваю, что это он подговорил Бузову, Орлову и Кадони, чтобы
его отправили на Остров, а я в это время была на голосовании. Таким образом он
хотел от меня избавиться", – заявила Овсянникова.
Девушка призналась, что сама бы не ушла с проекта, ведь на "Доме-2"
у нее была любовь. "Но видимо наши пути разошлись", – резюмировала Марго.
Отметим, ранее девушка подчеркивала, что никогда не
вернется к эскортному прошлому. Сейчас она очень популярна, и вполне возможно,
сумеет построить карьеру в шоу-бизнесе.