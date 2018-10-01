Одна из самых ярких участниц телестройки ушла с телепроекта со скандалом. Марго Овсянникова рассказала, что ее буквально изгнали.

Одна из самых яркихучастниц телестройки ушла с телепроекта со скандалом. Марго Овсянниковарассказала, что ее буквально изгнали.Эффектная блондинка сообщилана своей странице в Instagram, что больше не является участницей шоу. В Сети ходит слух о том,что Овсянникова ушла из "Дома-2" из-за конфликта с ведущей Ольгой Бузовой.Марго признала, что ссора между ними действительно была. Однакопредположила, что эпизод уберут из эфира. "Она попросила, чтобы его вырезали. Ушла я из-за того, что противменя проголосовали все участники проекта. Мой любимый Артем Сорока остался нашоу, улетел на Сейшелы и сейчас не собирается возвращаться обратно", – цитируетзвезду телестройки StarHit.ru.По словам Марго, любимый хотел от нее избавиться. Она считает, чтоэто именно он мог подговорить других участников и ведущих организовать голосованиепротив нее. "Я подозреваю, что это он подговорил Бузову, Орлову и Кадони, чтобыего отправили на Остров, а я в это время была на голосовании. Таким образом онхотел от меня избавиться", – заявила Овсянникова.Девушка призналась, что сама бы не ушла с проекта, ведь на "Доме-2"у нее была любовь. "Но видимо наши пути разошлись", – резюмировала Марго.Отметим, ранее девушка подчеркивала, что никогда невернется к эскортному прошлому. Сейчас она очень популярна, и вполне возможно,сумеет построить карьеру в шоу-бизнесе.