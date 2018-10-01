Французский президент побил новый антирекорд. Рейтинг Эммануэля Макрона опустился до самой низкой отметки с начала его правления. Главу Пятой республики поддерживает только 34 процента граждан. В надежде исправить ситуацию Макрон отправился на Антильские острова общаться с местными жителями.

Французский президент побил новый антирекорд. Рейтинг Эммануэля Макрона опустился до самой низкой отметки с начала его правления. Главу Пятой республики поддерживает только 34 процента граждан. В надежде исправить ситуацию Макрон отправился на Антильские острова общаться с местными жителями.Этот визит французского президента на Антильские острова запомнят надолго. Не только местные жители, но и вся мировая пресса. Ехал осмотреть, что удалось восстановить за год после разрушительного урагана Ирма, а заодно и стать ближе к молодому электорату. Но что-то пошло не так.- Тебе нужно пойти на работу. Нужно работать, чтобы изменить свою жизнь. Такой парень, такой здоровяк, как ты, должен работать, а не оставлять всё, как есть и продолжать вытворять глупости. С разбоем покончено? – спрашивает Макрон грабителя банка, недавно вышедшего из тюрьмы.- Да, — кивает бандит.- Смотри, ты мне это обещал, не забудь. Твоя мать заслуживает лучшего, — говорит Эммануэль Макрон и с чувством обнимает женщину.Президент Франции прочитал грабителю лекцию о хорошем поведении и от него же получил похлопывание по животу и фотографию, которая уже вызвала в соцсетях волну недовольства. Как Елисейский дворец допустил к публикации снимок с выставленным средним пальцем, остается загадкой. В "Твиттере" его уже окрестили не иначе как "жестом достоинства", а поведение Макрона не по протоколу называют попросту недопустимым.Масла в огонь добавила и оппозиция в лице Национального объединения: "Властный президент, который хотел укрепить президентскую власть, наносит визит бывшему налетчику, который принимает странные позы и допускает неприличные жесты."Эммануэль Макрон не первый раз пытается найти подход к молодежи и стать, так сказать, своим парнем. В июне, к примеру, он организовал фестиваль на свежем воздухе прямо во дворе Елисейского дворца. Все было, как полагается: модные диджеи, светомузыка, аниматоры. Сам – танцевал и фотогравировался с тусовщиками, раздавал автографы, словно звезда.Тогда подобное поведение президента назвали, мягко скажем, не соответствующим его должности. И рейтинг Макрона вместо ожидаемого подъема устремился на дно и продолжил снижаться вплоть до сентября включительно.Сейчас лидеру Пятой Республики доверяет лишь 34% французов. В опросах Harris Interactive, это самый низкий уровень доверия Макрону с момента его прихода к власти.