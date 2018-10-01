Владимиру Сипягину вручили удостоверение губернатора. Произошло это на заседании областной избирательной комиссии.
Владимиру Сипягину вручили удостоверение губернатора. Произошло это на заседании областной избирательной комиссии. Напомним, во втором туре кандидат от либерал-демократов одержал убедительную победы над действующим губернатором. Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов. За Светлану Орлову проголосовало 37, 46% избирателей, пришедших на выборы. На вручении удостоверения избранный губернатор поблагодарил областной избирком за профессиональную работу и провёл историческую параллель в связи со своей будущей должностью.
Владимир Сипягин, избранный губернатор Владимирской области: "Когда-то наш любимый град Владимир был заложен князем Владимиром. Сейчас происходит другое событие в жизни Владимирской области: губернатором стал Владимир Сипягин - параллели! Ещё раз спасибо!"
Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области: "Сегодня фактически завершились полномочия избирательной комиссии по организации и проведению выборов губернатора. В пятницу мы получили от Владимира Владимировича заявление о том, что он не имеет никаких ограничений для вступления в должность. И сегодня мы провели процедуру регистрации, установленную законом и вручили ему удостоверение".
Инаугурация Владимира Сипягина пройдёт, по последним данным, 8 октября. Церемония состоится в Белом Доме. До этого момента обязанности губернатора исполняет Светлана Орлова
. Судя по всему, лидер либерал-демократов не склонен театрализировать своё вступление в должность. В отличие от предшественницы. Напомним, инаугурация Светланы Орловой проходила в Областном театре драмы. На церемонию пригласили в том числе и Надежду Бабкину. Её даже попросили спеть, но народная артистка России поняла, что это будет не к месту.